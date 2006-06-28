Принц Эндрю прибыл в Украину

В Украину с официальным двухдневным визитом прибыл Его Королевское Высочество принц Эндрю, герцог Йоркский.

Как сообщили УНИАН в Отделе прессы и связей с общественностью Посольства Великобритании, целью визита является дальнейшее углубление отношений между Украиной и Соединенным Королевством, в частности, в контексте стремлений Украины к интеграции в европейские и евроатлантические структуры, а также улучшение экономических и бизнес отношений между Великобританией и Украиной.

Во время визита герцог Йоркский встретится с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и министром иностранных дел Украины Борисом ТАРАСЮКОМ. Он также обсудит инвестиционный климат и перспективы для британского бизнеса в Украине с британскими и украинскими бизнесменами.

Его Королевское Высочество посетит Британский совет, а также Национальную академию обороны, проект “Английский для миротворцев”, который финансируется Великобританией.

По прибытии в Киев герцог Йоркский сказал: “Украина - важный партнер для Британии. Интерес британского бизнеса к Украине растет. Наша программа военного сотрудничества является одной из наибольших в регионе. Мы приветствуем достижения Украины в развитии современного демократического общества и рыночной экономики и преданности интеграции с остальной Европой. Великобритания желает видеть стабильную, безопасную, богатую и независимую Украину, а мы, в свою очередь, будем продолжать поддерживать ее демократические и экономические реформы”.