НАТО увеличит военное присутствие в Польше - Туск

Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск в эфире одного из польских телеканалов, сообщает Радио Свобода.

Также сообщается, что США планируют увеличить количество своих военных на авиабазе «Михаил Когелничану», расположенной на востоке Румынии.

Об этом президент Румынии Траян Бесеску сообщил в письме парламенту страны. По его словам, к 1000 военных, которые уже находятся на этой базе, должны присоединиться еще 600.Читайте такжеАссамблея НАТО прекратила сотрудничество с Россией из-за аннексии Крыма

Также Вашингтон просит своего союзника по НАТО о размещении на авиабазе дополнительных единиц авиатехники для выполнения «особых миссий».

Авиабаза «Михаил Когелничану» расположена неподалеку от границы с Украиной. Имеются ли в виду под «особыми миссиями» какие-то связанные с Украиной действия, в письме президента Румынии не говорится.