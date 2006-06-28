Суд отменил перевыборы в Житомире

Апелляционный суд Житомирской области отменил решение Житомирской территориальной избирательной комиссии о признании выборов мэра Житомира недействительными и проведение повторных выборов 2 июля.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН Алексей ЯСЮНЕЦКИЙ - представитель в суде Веры ШЕЛУДЧЕНКО, которая, согласно записи в трудовой книжке, работает в должности Житомирского городского председателя.

По его словам, «повторных выборов мэра не будет. В Житомире есть законно избранный мэр, что и было подтверждено решением Житомирского апелляционного суда, которое не подлежит обжалованию».

Таким образом, суд удовлетворил апелляционную жалобу А.ЯСЮНЕЦКОГО, а также принял решение о незаконности приостановки Королевским райсудом Житомира исполнения В.ШЕЛУДЧЕНКО обязанностей мэра и отстранения ее от этих обязанностей.

Как сообщал УНИАН, 30 марта Житомирская ТИК приняла решение о проведении в Житомире повторных выборов городского председателя.

25 апреля Апелляционный суд Житомирской области признал противоправным постановление Житомирской ТИК о признании выборов житомирского мэра недействительными и обязал комиссию данное постановление отменить, а результаты выборов мэра Житомира обнародовать.

26 апреля утром ТИК объявила городским председателем В.ШЕЛУДЧЕНКО, но в тот же день председатель Житомирской ТИК Александр СИМОНОВ заявил о незаконности принятого решения о результатах выборов мэра города. По его словам, это решение было принято “под давлением представителей Житомирской областной организации партии «Народный Союз Наша Украина» и представителей кандидата на должность Житомирского городского председателя В.ШЕЛУДЧЕНКО”.

На заседаниях сессии Житомирского горсовета 26 апреля и 11 мая В.ШЕЛУДЧЕНКО была признана городским председателем, а также сформирован исполком Житомирского городского совета и переизбраны заместители мэра.

19 мая Королевский райсуд Житомира признал незаконными все решения первой сессии Житомирского горсовета пятого созыва.

30 мая Апелляционный суд Житомирской области подтвердил полномочия В.ШЕЛУДЧЕНКО как Житомирского городского председателя, отменив постановление Королевского райсуда от 15 мая.

Повторные выборы городского председателя Житомира ТИК назначила на 2 июля. На должность мэра уже зарегистрировался 21 кандидат.