Япония намекнула РФ на референдум на Курилах и напомнила об украинцах Дальнего Востока

Теперь Токио следует считать "лживыми" обещания президента РФ Владимира Путина по поводу переговоров по Курилам, считает министр.

Большинство японцев считает, что действия России по Украине были определены экспансионистским геном, который изначально содержится в политической ДНК России, а не личной позицией Путина и характером украинского кризиса, пишет Коикэ в Project-syndiate. Японию данная ситуация беспокоит как единственную в G7 страну, имеющую территориальный спор с Россией, сообщает NEWSru.com.

Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи оказались под контролем СССР после Второй мировой войны, напоминает она. "И, как везде в России, их жители были бедняками, страдавшими от некомпетентного и коррумпированного правительства, будь то коммунисты или сегодняшние капиталисты", - утверждает экс-министр.

Коикэ называет "странной исторической иронией" тот факт, что на спорных территориях живет множество этнических украинцев. "Если бы референдум о независимости состоялся на острове Итуруп, где около 60% жителей имеют корни на Украине, Путин признал бы результат так же легко, как в Крыму?" - спрашивает политик.

Юрико Коикэ напомнила, что после прихода к власти в 2012 году премьера Синдзо Абэ правительство Японии пыталось наладить отношения с Путиным в надежде на серьезные переговоры по северным территориям. "Но теперь, когда Путин сделал свои планы имперской реставрации кристально ясными, эти надежды оказались мертворожденными", - полагает экс-министр обороны.

Последствия перехода Крыма под российскую юрисдикцию имеют важные последствия для отношений между азиатскими державами, особенно показательной, по мнению Коикэ, является реакция Китая. "Каждая страна в Азии должна сделать только один вывод из молчаливого одобрения Китаем захвата Путиным крымской земли: Китай тоже считает, что сильный всегда прав, и может так же действовать на спорных территориях, будь то в Южно-Китайском море или индийских Гималаях", - говорится в статье.

Япония, по словам экс-министра обороны, намерена работать с партнерами в G7, чтобы "безрассудные амбиции Путина не поставили под угрозу другие части Украины". Пока, напоминает она, в Токио принято решение предоставить Киеву 1,5 млрд долларов экономической помощи.

Тем временем, отмечает экс-министр, Россия возвращается к "стагнации поздней советской эпохи", а Путин берет на вооружение девиз Леонида Брежнева "держаться за то, что имеем". Это, по мнению Коикэ, означает, что слова Путина о соглашении с Японией по Курильским островам так же лживы, как и его уверения, что русские в Крыму находились в опасности и нуждаются в защите российских войск.