Задерживать Асавелюка нет оснований - генпрокурор
14:02, 03 апреля 2014Политика
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Для задержания руководителя отдела координации спецназа внутренних войск МВД Украины Сергея Асавелюка пока нет доказательных оснований.
Относительно Асавелюка ведутся следственные действия / vv.gov.ua
Об этом во время пресс-конференции заявил и.о. генпрокурора Олег Махницкий, сообщает Еспресо.TV.
По словам Махницкого, в случае, если отсутствуют доказательства о причастности лица к преступлению, мы не можем совершать действия по его задержанию или принятию других мер.
Читайте такжеВ МВД прокомментировали появление полковника Асавелюка среди милиции на Майдане"В отношении Асавелюка производятся следственные действия, продолжается служебное расследование. Сейчас доказательных оснований для использования каких-либо мер нет", - подчеркнул Махницкий.
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