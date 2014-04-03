Задерживать Асавелюка нет оснований - генпрокурор

Об этом во время пресс-конференции заявил и.о. генпрокурора Олег Махницкий, сообщает Еспресо.TV.

По словам Махницкого, в случае, если отсутствуют доказательства о причастности лица к преступлению, мы не можем совершать действия по его задержанию или принятию других мер.

Читайте такжеВ МВД прокомментировали появление полковника Асавелюка среди милиции на Майдане"В отношении Асавелюка производятся следственные действия, продолжается служебное расследование. Сейчас доказательных оснований для использования каких-либо мер нет", - подчеркнул Махницкий.