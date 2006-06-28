Введен режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне

Власти Вашингтона ввели в столице США режим чрезвычайной ситуации. Это связано с ливнями, которые продолжаются уже пятый день.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», в Вашингтоне и пригородах без света остаются около 9 тысяч домов. Потоки воды размыли даже кольцевую автодорогу, которая опоясывает американскую столицу. Власти готовятся объявить эвакуацию жителей отдельных районов.

Из-за размыва почвы в Вашингтоне пострадали и деревья, а столетний вяз упал прямо у северного крыльца Белого дома, перекрыв подъездную дорожку к резиденции Президента США.