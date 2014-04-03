Махницкий отчитался, что живет на одну зарплату

Соответствующие данные указанны в его декларации, переданной "Украинской правде".

Члены семьи Махницкого в прошлом году заработали 56 тысяч 121 гривну. Все деньги семьи Махницкого, согласно информации, зарплаты.

Кроме того, и.о. Генпрокурора имеет в собственности земельный участок площадью 1090 кв. м., а также два дома площадью 59,90 и 76,10 кв. м.

Квартир у главы ГПУ нет.

Читайте такжеЖурналист: Генпрокурор Махницкий в рабочее время с женщиной осматривал элитную новостройку Махницкий также задекларировал автомобиль Toyota Camry 249, 2007 года выпуска.

Сам и.о. генпрокурора не имеет сбережений, однако члены семьи имеют на банковском счете 79 тысяч 938 гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что Олега Махницкого вместе с женой видели в рабочее время на смотринах новостройки.