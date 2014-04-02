СБУ проверит договоренности Януковича и Путина о выделении Украине кредита в $15 млрд
Кабмин обратился к председателю СБУ Валентину Наливайченко с тем, чтобы СБУ предоставило Кабинету Министров информацию о якобы достигнутых договоренностях между экс-президентом Виктором Януковичем и президентом России Владимиром Путиным о выделении Украине кредита в сумме 15 млрд долл США из Фонда национального благосостояния Российской Федерации.
О достижении такой договоренности было публично объявлено по результатам шестого заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии, которое состоялось 17 декабря 2013 в г. Москва.
Как сообщили в Администрации Президента, информация о документальном оформлении данной договоренности в этом ведомстве отсутствует. Нет ее и в органах исполнительной власти.Читайте такжеЯнукович подтвердил, что просил Путина вторгнуться в Украину
«Учитывая изложенное, прошу принять меры для выяснения обстоятельств достижения указанной украинско-российской договоренности, а также ее нормативно-правового оформления в соответствии с законодательством Украины и предоставить соответствующую информацию Кабинету Министров Украины», - говорится в обращении к главе СБУ.