СБУ проверит договоренности Януковича и Путина о выделении Украине кредита в $15 млрд

О достижении такой договоренности было публично объявлено по результатам шестого заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии, которое состоялось 17 декабря 2013 в г. Москва.

Как сообщили в Администрации Президента, информация о документальном оформлении данной договоренности в этом ведомстве отсутствует. Нет ее и в органах исполнительной власти.Читайте такжеЯнукович подтвердил, что просил Путина вторгнуться в Украину

«Учитывая изложенное, прошу принять меры для выяснения обстоятельств достижения указанной украинско-российской договоренности, а также ее нормативно-правового оформления в соответствии с законодательством Украины и предоставить соответствующую информацию Кабинету Министров Украины», - говорится в обращении к главе СБУ.