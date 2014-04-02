Парубий рассказал, сколько военных удалось вывести из Крыма

На сегодняшний день из АР Крым на материковую часть Украины уже выведены более 2 тысяч военнослужащих, а также свыше 100 единиц военной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Андрей Парубий заявил сегодня на брифинге в Верховной Раде.

По его словам, в Крыму на данное время остаются около 200 бойцов Национальной гвардии (бывшие Внутренние войска МВД), которые осуществляют охрану пенитенциарных учреждений, выведены 805 пограничников, также вывезены 41 танк, 64 автомобиля и “еще несколько элементов военной техники”. Продолжаются переговоры о выводе других видов вооружений, которые принадлежат ВСУ, и кораблей ВМС Украины.

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Парубий проинформировал, что переговоры с Россией о передислокации судов проходят достаточно сложно. Однако, по его словам, для кораблей ВМС Украины уже готовят порты и береговые подразделы в других регионах.

При этом секретарь СНБО отметил, что Украина имеет достаточное количество сил и средств, чтобы восстановить функционирование всей военной техники, которая должна прибыть из Крыма на материковую часть Украины.

Как сообщал УНИАН, с 26 марта по решению СНБО началась передислокация из Крыма на материковую часть Украины военнослужащих Вооруженных сил.