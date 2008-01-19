Колесниченко назвал дату проведения Северодонецка-2

Гуманитарный съезд депутатов всех уровней в Северодонецке состоится 23 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Севастополе народный депутат фракции Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО.

По словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, „съезд в Северодонецке имеет исключительно гуманитарную направленность”, и он будет проводиться „по инициативе местных советов и Всеукраинского совета российских соотечественников”.

По информации депутата, на повестку дня будет вынесен вопрос об имплементации Европейской хартии о местном самоуправлении, „которая на протяжении 10 лет у нас не имплементированная, хотя и ратифицированная”. Второй вопрос, сказал он, „будет о защите прав русскоязычного населения в Украине и об организации этой защиты». Третий вопрос - о Европейской хартии региональных языков.

„Один из главных вопросов, который рассматривается, и, скорее всего, мы на него выйдем - это создание общественной организации, которая будет олицетворять проекты, которые будут рассматриваться на съезде. Ну, а главный вопрос - это вопрос о гуманитарной ситуации в Украине, которая не устраивает здесь большое количество людей. Это будет защита наших этнокультурных прав, защита прав человека, который разговаривает на родном языке”, - отметил депутат.

По словам В.КОЛЕСНИЧЕНКО, для него является принципиальным собраться в Северодонецке. „Мы там проведем съезд даже на улице, если нам не дадут возможность арендовать зал”, - сказал он.

Как утверждает депутат, на сегодня „осуществляется колоссальное сопротивление со стороны власти, местную власть всячески третируют, чтобы она не допустила выделения зала для проведения съезда”. По словам представителя Партии регионов, “власть действует всяческими способами, чтобы съезд не состоялся. Это говорит о том, что власть понимает значимость и силу этого съезда. Власть боится этого съезда”.