В Украине обесточены 82 населенных пункта
12:35, 28 июня 2006Политика
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В стране продолжаются ливни
Сегодня ночью в результате ненастья (сильный дождь, шквалистые порывы ветра) из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач в трех областях Украины были обесточены 82 населенных пункта.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в Ривненской области обесточено 48 н.п., в Волынской – 24, в Ивано-Франковской - 10.
К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго. Координацию аварийно-обновительных работ осуществляют оперативные группы Главных управлений МЧС Украины в областях.
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