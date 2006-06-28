В Украине обесточены 82 населенных пункта

12:35, 28 июня 2006
Политика
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В стране продолжаются ливни

Сегодня ночью в результате ненастья (сильный дождь, шквалистые порывы ветра) из-за срабатывания автоматики защиты линий электропередач в трех областях Украины были обесточены 82 населенных пункта.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в Ривненской области обесточено 48 н.п., в Волынской – 24, в Ивано-Франковской - 10.

К работам по возобновлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго. Координацию аварийно-обновительных работ осуществляют оперативные группы Главных управлений МЧС Украины в областях.

 

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