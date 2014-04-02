Украина заняла второе место в рейтинге по количеству поданных заявлений на получение шенгенской визы

15:15, 02 апреля 2014
Политика
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Украина занимает вторую позицию в списке стран, по количеству поданных заявлений на получение шенггенской визы в 2013-ом году. Россия - на первом месте.

ZN.UA

Об этом свидетельствует информация Европейской комиссии, опубликованная на ее сайте.

В 2013 году украинцы прислали 1 млн. 556 тысяч 677 заявлений.

На месте находится Россия, с 6 995 141 заявлениями, на третьем - Китай с 1 497 178 заявлениями, далее идет Турция - 779 464 и Беларусь - 777 813.

Фото: ec.europa.eu

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