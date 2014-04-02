Украина заняла второе место в рейтинге по количеству поданных заявлений на получение шенгенской визы
15:15, 02 апреля 2014Политика
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Украина занимает вторую позицию в списке стран, по количеству поданных заявлений на получение шенггенской визы в 2013-ом году. Россия - на первом месте.
Украина - вторая в рейтинге по количеству поданных заявлений на шенгенскую визу
ZN.UA
Об этом свидетельствует информация Европейской комиссии, опубликованная на ее сайте.
В 2013 году украинцы прислали 1 млн. 556 тысяч 677 заявлений.
На месте находится Россия, с 6 995 141 заявлениями, на третьем - Китай с 1 497 178 заявлениями, далее идет Турция - 779 464 и Беларусь - 777 813.
Фото: ec.europa.eu
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