В Севастополе совершено надругательство над флагом Украины

Военнослужащие Черноморского флота России сегодня в Севастополе порвали плакаты, разрушили и отнесли от штаба ЧФ РФ палатки всеукраинской молодежной общественной организации „Студенческое братство”, которое утром пикетирует штаб флота с требованием не нарушать Конституцию Украины.

Как сказал корреспонденту УНИАН лидер “Студенческого братства” Олег ЯЦЕНКО, “мы не первый раз пикетируем объекты ЧФ РФ, но подобного до сих пор не было. Еще досаднее от того, что это произошло в день Конституции Украины, который в городе также отмечается”.

Кроме того, по словам О.ЯЦЕНКО, один из местных жителей с символикой “Русского блока” совершил надругательство над государственным флагом Украины. Как утверждает лидер “Студенческого братства”, представители милиции задержали этого гражданина и повезли в отделение внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, „Студенческое братство” сегодня утром начало пикетирование здания штаба ЧФ России с требованием не нарушать Конституцию Украины. Возле штаба активисты организации установили две палатки.