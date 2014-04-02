Сегодня ректора-беглеца Мельника доставят в суд

Сразу после прохождения паспортного контроля его задержали силовики, поскольку Мельник судом объявлен в розыск после побега из-под домашнего ареста.

Читайте такжеАваков заявил о задержании ректора-беглеца Мельника

Пограничники не уточняют, каким паспортом воспользовался Петр Мельник при возвращении на родину. С литовским паспортом он раньше бежал в США, сообщает ТСН.

В недосягаемой для журналистов зоне таможенного контроля аэропорта Борисполь Петр Мельник пробыл не один час. Возле терминала стояли микроавтобус и машина сопровождения, вероятно для перевозки Мельника в Киев.

Факт задержания Мельника подтвердил и министр внутренних дел. Сегодня его доставят в суд для избрания новой меры пресечения.