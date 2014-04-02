Сегодня ректора-беглеца Мельника доставят в суд
08:07, 02 апреля 2014Политика
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В Киев рейсом из Лондона вернулся бывший ректор налоговой академии Петр Мельник.
Сразу после прохождения паспортного контроля его задержали силовики, поскольку Мельник судом объявлен в розыск после побега из-под домашнего ареста.
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Пограничники не уточняют, каким паспортом воспользовался Петр Мельник при возвращении на родину. С литовским паспортом он раньше бежал в США, сообщает ТСН.
В недосягаемой для журналистов зоне таможенного контроля аэропорта Борисполь Петр Мельник пробыл не один час. Возле терминала стояли микроавтобус и машина сопровождения, вероятно для перевозки Мельника в Киев.
Факт задержания Мельника подтвердил и министр внутренних дел. Сегодня его доставят в суд для избрания новой меры пресечения.
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