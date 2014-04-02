Усиление санкций против России имеет пределы - еврокомиссар

По мнению еврокомиссара, возможность ужесточения санкций в отношении российского режима через аннексию Крыма имеет границы, передает Радио Свобода.

Об этом Олли Рен заявил в кулуарах встречи министров финансов стран Евросоюза в Афинах.

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Еврокомиссар также добавил, что ЕС быстро предоставит финансовую помощь Украине в ситуации, когда Киев вынужден платить больше за получаемый из России газ.

Рен считает, что для Украины «должно быть возможным развивать более тесные экономические и политические связи с ЕС и поддерживать добрососедские отношения с Россией»

ЕС обязался вместе с МВФ предоставить Украине 11 миллиардов евро (это более 15 миллиардов долларов) в рамках пакета поддержки экономики.