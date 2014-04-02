Усиление санкций против России имеет пределы - еврокомиссар
Еврокомиссар по вопросам экономики Олли Рен считает, что «ни один здравомыслящий европеец» не хотел бы видеть санкции против России, если бы Москва не усиливала кризис вокруг Украины.
По мнению еврокомиссара, возможность ужесточения санкций в отношении российского режима через аннексию Крыма имеет границы, передает Радио Свобода.
Об этом Олли Рен заявил в кулуарах встречи министров финансов стран Евросоюза в Афинах.
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Еврокомиссар также добавил, что ЕС быстро предоставит финансовую помощь Украине в ситуации, когда Киев вынужден платить больше за получаемый из России газ.
Рен считает, что для Украины «должно быть возможным развивать более тесные экономические и политические связи с ЕС и поддерживать добрососедские отношения с Россией»
ЕС обязался вместе с МВФ предоставить Украине 11 миллиардов евро (это более 15 миллиардов долларов) в рамках пакета поддержки экономики.