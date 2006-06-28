Регионы продолжают блокировать сессионный зал ВР
Ночь прошла нормально, без всяких эксцессов, у депутатов бодрое настроение, и они шутят, что сегодня годовщина Конституции и, через 10 лет она защищается таким образом...
Депутаты из фракции Партии регионов продолжают блокировать сессионный зал Верховной Рады Украины.
Как сообщила корреспонденту УНИАН член фракции Елена ЛУКАШ, все время в парламенте находятся около 15 депутатов от Партии регионов. Часть из них находится в сессионном зале, часть - в кулуарах.
По ее словам, сегодняшняя ночь прошла нормально, без всяких эксцессов, у депутатов “бодрое настроение, и они шутят, что сегодня годовщина Конституции и, ровно через 10 лет она защищается таким образом”.
Е.ЛУКАШ рассказала, что, по информации Партии регионов, в 13.00 планируется очередное собрание депутатов коалиции в стенах парламента. “Ничего странного, что в такой день сессионный зал притягивает депутатов”, - сказала она.
В то же время, по словам Е.ЛУКАШ, ей ничего не известно о том, что якобы парламентское большинство начало переговоры с Партией регионов, о чем сообщил сегодня “5 канал” со ссылкой на свои источники.
Как сообщал УНИАН, 27 июня перед началом пленарного заседания депутаты фракции Партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента. Заседание ВР так и не началось.
Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что фракция будет блокировать работу Верховной Рады до тех пор, пока не будут выполнены все ее требования, и готова к роспуску парламента.
"Регионалы" заявили, что не согласны с распределением руководящих должностей в парламенте, а также намерением своих политических оппонентов включить в повестку дня заседания вопрос об избрании отсутствующих членов Конституционного Суда.
Кроме того, Партия регионов требует избирать председателя Верховной Рады путем тайного голосования и против голосования за кандидатуры премьера и спикера в одном пакете. Также “регионалы” настаивают на прекращении незаконного совмещения должностных обязанностей с депутатскими полномочиями.
По словам члена фракции Партии регионов Раисы БОГАТЫРЕВОЙ, депутаты из этой фракции останутся дежурить в сессионном зале Верховной Рады до четверга, 29 июня.