Регионы продолжают блокировать сессионный зал ВР

Депутаты из фракции Партии регионов продолжают блокировать сессионный зал Верховной Рады Украины.

Как сообщила корреспонденту УНИАН член фракции Елена ЛУКАШ, все время в парламенте находятся около 15 депутатов от Партии регионов. Часть из них находится в сессионном зале, часть - в кулуарах.

По ее словам, сегодняшняя ночь прошла нормально, без всяких эксцессов, у депутатов “бодрое настроение, и они шутят, что сегодня годовщина Конституции и, ровно через 10 лет она защищается таким образом”.

Е.ЛУКАШ рассказала, что, по информации Партии регионов, в 13.00 планируется очередное собрание депутатов коалиции в стенах парламента. “Ничего странного, что в такой день сессионный зал притягивает депутатов”, - сказала она.

В то же время, по словам Е.ЛУКАШ, ей ничего не известно о том, что якобы парламентское большинство начало переговоры с Партией регионов, о чем сообщил сегодня “5 канал” со ссылкой на свои источники.

Как сообщал УНИАН, 27 июня перед началом пленарного заседания депутаты фракции Партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента. Заседание ВР так и не началось.

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что фракция будет блокировать работу Верховной Рады до тех пор, пока не будут выполнены все ее требования, и готова к роспуску парламента.

"Регионалы" заявили, что не согласны с распределением руководящих должностей в парламенте, а также намерением своих политических оппонентов включить в повестку дня заседания вопрос об избрании отсутствующих членов Конституционного Суда.

Кроме того, Партия регионов требует избирать председателя Верховной Рады путем тайного голосования и против голосования за кандидатуры премьера и спикера в одном пакете. Также “регионалы” настаивают на прекращении незаконного совмещения должностных обязанностей с депутатскими полномочиями.

По словам члена фракции Партии регионов Раисы БОГАТЫРЕВОЙ, депутаты из этой фракции останутся дежурить в сессионном зале Верховной Рады до четверга, 29 июня.