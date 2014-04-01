Сотрудничество НАТО с Украиной неуклонно растет - Расмуссен

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, в статье размещенной на сайте альянса.

«Политика Украины относительно евроатлантической интеграции менялась за последние десять лет, но на каждом шагу НАТО уважало выбор наших партнеров. Наше сотрудничество с Украиной в результате неуклонно растет», - написал он.

Также Расмуссен отметил, что «кризис в Украине ставит под вопрос принципы, на которых мы построили современную Европу».Читайте такжеВойска НАТО и ЕС получили допуск на международные учения в Украине

Он в очередной раз подчеркнул, что «действия России в Крыму является нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины, подрывают верховенство международного права и презирают принцип, согласно которому каждое государство является суверенным и свободно выбирает свою судьбу».

«Кризис в Украине является напоминанием всем нам, что мы должны защищать этот принцип», - подчеркнул генсек НАТО.