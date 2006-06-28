Ребров прогнозирует исход матча с Италией

Полузащитник национальной футбольной сборной Украины Сергей РЕБРОВ не исключает, что матч с командой Италии в четвертьфинале Чемпионата мира по футболу 2006 года может закончиться серией пенальти.

Об этом он сказал в интервью британскому изданию «The Sun».

«Италия сильна. Мы играли с ними в товарищеском матче и, возможно, нам снова следует подумать о пенальти. Мы не тренировали пенальти, и возможно, именно благодаря этому мы выиграли (в матче со Швейцарией – УНИАН), поскольку не нервничали. Не заставлял нас нервничать и наш тренер», – сказал С. РЕБРОВ.

Между тем, С.РЕБРОВ выразил уверенность в том, что национальная сборная может пройти в следующий тур финальной стадии ЧМ-2006. «Мы можем пройти в следующую стадию. Швейцария тоже считались фаворитами, но они оказались не лучше нас и мы играли на том же уровне. И еще - мы были готовы к пенальти», – сказал С.РЕБРОВ.

Как сообщал УНИАН, 26 июня сборная Украины обыграла сборную Швейцарии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0 и вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Италии. Матч Украина-Италия состоится 30 июня в Гамбурге на «AOL Арена».

Национальная сборная Украины по футболу впервые вышла в финальную стадию Чемпионата мира по футболу. По результатам группового этапа финальной стадии ЧМ-2006 в группе Н Украина заняла второе место, набрав 6 очков. Соперниками сборной Украины по группе являлись Испания, Саудовская Аравия и Тунис.

Результаты предыдущих матчей сборной Украины в финальной стадии ЧМ-2006:

14 июня: Испания - Украина 4:0

19 июня: Саудовская Аравия - Украина 0:4

23 июня: Украина – Тунис 1:0.