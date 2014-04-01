У Симоненко с доходом в 314 тысяч нет ни одной машины - декларация

Почти весь свой доход Петр Симоненко получает из заработной платы, которая за прошлый год составила 214 тысяч 315 гривен.

Всего за 2013 год коммунист заработал 314 315 тысяч гривен. Еще 73 тысячи гривен лидер КПУ получил за счет отчуждения имущества, говорится в декларации Симоненко, сообщает ТСН.

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Примечательно, что в декларации кандидата в президенты нет ни одного авто - ни у самого Симоненко, ни у членов его семьи. Также он имеет квартиру 70 м и земельный участок 1200. Еще две квартиры зарегистрированы на членов семьи лидера КПУ.