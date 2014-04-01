Порошенко хочет, чтобы Луценко и Бондаренко поддержали Кличко на выборах мэра

Об этом он заявил в понедельник, 31 марта, в эфире Свободы слова.

"Мы с Виталием объединились ради Украины. И я сделаю все, чтобы наши политические собратья, включая Юрия Луценко и Владимира Бондаренко ответственно заявили о поддержке Виталия Кличко на выборах мэра Киева", - сказал он.

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