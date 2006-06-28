7 людей погибли в аварии в Подмосковье

Семь пассажиров рейсового автобуса погибли и 16 тяжело пострадали в результате аварии на Старокалужском шоссе в Подмосковье.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», автобусу «Икарус», который следовал из Козельска в Москву через Калугу, оставалось совсем немного до пункта назначения. Крушение произошло на 45-м километре Старокалужского шоссе сегодня утром. Автобус съехал в кювет и перевернулся. Среди пострадавших есть дети.

По одной из версий, водитель заснул за рулем, по другой – не справился с управлением и нарушил скоростной режим. Допускается также, что машина была технически неисправна. Всего в автобусе было 46 человек вместе с шофером.