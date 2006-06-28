7 людей погибли в аварии в Подмосковье
11:03, 28 июня 2006Политика
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Среди пострадавших есть дети
Семь пассажиров рейсового автобуса погибли и 16 тяжело пострадали в результате аварии на Старокалужском шоссе в Подмосковье.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», автобусу «Икарус», который следовал из Козельска в Москву через Калугу, оставалось совсем немного до пункта назначения. Крушение произошло на 45-м километре Старокалужского шоссе сегодня утром. Автобус съехал в кювет и перевернулся. Среди пострадавших есть дети.
По одной из версий, водитель заснул за рулем, по другой – не справился с управлением и нарушил скоростной режим. Допускается также, что машина была технически неисправна. Всего в автобусе было 46 человек вместе с шофером.
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