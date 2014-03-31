Правый сектор эвакуируется из гостиницы "Днепр"
22:55, 31 марта 2014Политика
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Активисты "Правого сектора" выносят из гостиницы "Днепр" рюкзаки и складывают их в грузовик.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Святослав Цеголко.
"В гостинице "Днепр" началась эвакуация. "Правый сектор" поспешно эвакуирует рюкзаки, их складывают в грузовик. Персонал отеля очень напуган. Руководитель информотдела Береза Борислав говорит, что стрелка у "Мафии" передали милиции. Появились автоматчики с надписью " милиция", - написал журналист.
Министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook написал, что отель окружен и от активистов ПС требуют сдать оружие.
"Гостиница "Днепр" окружена. Принимаем меры, чтобы не было случайных жертв. Всем, кто находится с незаконным оружием внутри отеля, предложили сдать оружие", - сообщил он.
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