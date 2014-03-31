Правый сектор эвакуируется из гостиницы "Днепр"

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Святослав Цеголко.

"В гостинице "Днепр" началась эвакуация. "Правый сектор" поспешно эвакуирует рюкзаки, их складывают в грузовик. Персонал отеля очень напуган. Руководитель информотдела Береза Борислав говорит, что стрелка у "Мафии" передали милиции. Появились автоматчики с надписью " милиция", - написал журналист.

Министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook написал, что отель окружен и от активистов ПС требуют сдать оружие.

"Гостиница "Днепр" окружена. Принимаем меры, чтобы не было случайных жертв. Всем, кто находится с незаконным оружием внутри отеля, предложили сдать оружие", - сообщил он.