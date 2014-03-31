Тулуб вылетел из Украины 23 февраля и уже не возвращался - УМВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции врио начальника управления по борьбе с организованной преступностью УМВД в Черкасской области Сергей Денисенко.

Он сообщил, что, по информации Госпогранслужбы, Тулуб вылетел из Донецка 23 февраля и в Украину уже не возвращался.

"Он объявлен в международный розыск и в настоящее время его розыском уже занимается Интерпол " - сказал Денисенко.

В свою очередь в департаменте связей с общественностью МВД Украины сказали УНИАН, что у них в настоящее время нет информации об объявлении в розыск Тулуба.

“Мы связались с украинским Национальным бюро Интерпола, и нам на данный момент эту информацию не подтвердили”, - сказали в УСО.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля на официальном сайте Черкасской ОГА появилось заявление Тулуба о сложении полномочий председателя ОГА.

4 марта на сайте МВД Украины появилось фото и информация о Тулубе в разделе «Лица, скрывающиеся от органов власти». Тулуба разыскивает УБОП УМВД в Черкасской области. Следственным управлением прокуратуры Черкасской области расследуются факты злоупотребления и завладения государственными средствами в особо крупных размерах, в частности, во время проведения тендерных закупок на строительство объектов социальной и медицинской инфраструктуры на более чем 135 млн. грн.