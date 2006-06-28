„Студенческое братство” пикетирует штаб ЧФ РФ

Всеукраинская молодежная общественная организация „Студенческое братство” сегодня утром начала пикетирование дома штаба Черноморского флота Российской Федерации с требованием не нарушать Конституцию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, возле штаба активисты установили две палатки. В руках они держат плакаты с надписями: “ЧФ РФ - основной нарушитель Основного закона”, “10 лет Конституции - 10 лет ее нарушения со стороны ЧФ РФ”, “Студенчество Украины приглашает вас выполнять Конституцию Украины”, “Для ЧФ РФ закон не писан?”, “ЧФ РФ освободил 18 тысяч гектаров украинской земли от действия Конституции Украины” и другие.

Как сообщил УНИАН заместитель председателя „Студенческого братства” Андрей СИДОРЕНКО, заявку на проведение акции в Ленинскую районную государственную администрацию Севастополя организация подала еще в прошлую пятницу. Однако, по его словам, „Черноморский флот России сознательно мешает нам проводить акцию, предварительно разместив на месте ее проведения семь грузовых автомобилей, чем, кроме того, еще и фактически перекрыл движение автотранспорта по улице Воронина”.

По словам А.СИДОРЕНКО, раньше здесь, в самом центре города, российские или какие-либо другие грузовые автомобили никогда не парковались. „Тем самым, - сказал А.СИДОРЕНКО, - ЧФ РФ, не выполняя решения украинских судов относительно возвращения навигационно-гидрографических объектов в Крыму в собственность Украины и препятствуя законным действиям общественной организации, является нарушителем Конституции Украины”.

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года „Студенческое братство” две недели пикетировало дом штаба ЧФ РФ с требованием выполнить решение украинских судов относительно возвращения навигационно-гидрографических объектов в Крыму в собственность Украины.