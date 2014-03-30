Завтра в Госдуме рассмотрят денонсацию Харьковских соглашений и "крымский вопрос"
Профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал денонсировать соглашения с Украиной по Черноморскому флоту.
Об этом сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий.
По его словам, решение было принято единогласно всеми членами комитета.
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"Мы выносим законопроект на Совет Думы в понедельник и будем просить палату рассмотреть его в этот же день на дополнительным вечернем пленарном заседании", - отметил Слуцкий, передает ИТАР-ТАСС.
На понедельник, 31 мая назначено дополнительное пленарное заседание Госдумы для рассмотрения законопроектов, связанных с "крымским вопросом", которое должно начаться в 15:00 мск. Предварительно, в первой половине дня пройдет заседание Совета Думы, которое определит повестку ближайших "пленарок".