Завтра в Госдуме рассмотрят денонсацию Харьковских соглашений и "крымский вопрос"

Об этом сообщил председатель комитета Леонид Слуцкий.

По его словам, решение было принято единогласно всеми членами комитета.

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"Мы выносим законопроект на Совет Думы в понедельник и будем просить палату рассмотреть его в этот же день на дополнительным вечернем пленарном заседании", - отметил Слуцкий, передает ИТАР-ТАСС.

На понедельник, 31 мая назначено дополнительное пленарное заседание Госдумы для рассмотрения законопроектов, связанных с "крымским вопросом", которое должно начаться в 15:00 мск. Предварительно, в первой половине дня пройдет заседание Совета Думы, которое определит повестку ближайших "пленарок".