Капитана Демьяненко удерживают в севастопольской комендатуре российского флота
21:33, 29 марта 2014Политика
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Командира севастопольской военной части капитана 2 ранга Вячеслава Демьяненко, который остается в российском плену, держат в заключении в комендатуре ЧФ РФ в Севастополе.
Оккупанты держат нашего капитана в плену
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице.
"Похитив украинского офицера, оккупанты без всяких объяснений продолжают удерживать его в своих застенках", - цитирует Тимчука УП.
По его информации, украинские госструктуры стараются вести переговоры с российским военным командованием с требованием немедленно выпустить захваченного командира.
Однако оккупанты не хотят вести диалог.
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В то же время, родственники похищенного офицера обратились в МИД Украины с просьбой начать работу по освобождению Демьяненко.
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