Капитана Демьяненко удерживают в севастопольской комендатуре российского флота

21:33, 29 марта 2014
Политика
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Командира севастопольской военной части капитана 2 ранга Вячеслава Демьяненко, который остается в российском плену, держат в заключении в комендатуре ЧФ РФ в Севастополе.

Окупанти тримають нашого капітана у полоні

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице.

"Похитив украинского офицера, оккупанты без всяких объяснений продолжают удерживать его в своих застенках", - цитирует Тимчука УП.

По его информации, украинские госструктуры стараются вести переговоры с российским военным командованием с требованием немедленно выпустить захваченного командира.

Однако оккупанты не хотят вести диалог.

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В то же время, родственники похищенного офицера обратились в МИД Украины с просьбой начать работу по освобождению Демьяненко.

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