Капитана Демьяненко удерживают в севастопольской комендатуре российского флота

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице.

"Похитив украинского офицера, оккупанты без всяких объяснений продолжают удерживать его в своих застенках", - цитирует Тимчука УП.

По его информации, украинские госструктуры стараются вести переговоры с российским военным командованием с требованием немедленно выпустить захваченного командира.

Однако оккупанты не хотят вести диалог.

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В то же время, родственники похищенного офицера обратились в МИД Украины с просьбой начать работу по освобождению Демьяненко.