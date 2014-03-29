Курултай крымских татар отказался переименовывать свой народ
Изменение названия крымскотатарского народа поддержали всего 52 делегата.
Делегаты Курултая не захотели переименовывать крымских татар, сообщает ТСН. Они не поддержали комиссию, которая предложила вернуться к историческому названию крымских татар и называться Qirimli (Кырымлы, крымцы).
Курултай объяснил это тем, что еще не пришло время решать вопрос самоназвания. Некоторые народные избранники предложили провести специальные конференции, на которых можно будет изучить все "за" и "против". Были также предложения вынести вопрос о самоназвание на референдум.
Как сообщал УНИАН, курултай крымскотатарского народа, который собрался сегодня на внеочередную сессию в Бахчисарае, принял постановление о создании национально-территориальной автономии.
212 делегатов курултая из 217 зарегистрированных в зале приняли постановление «О реализации крымскотатарским народом права на самоопределение на своей исторической территории в Крыму».
"Объявить о начале политических и правовых процедур относительно создания национально-территориальной автономии крымскотатарского народа на его исторической родине - в Крыму. Поручить меджлиса крымскотатарского народа войти в отношения с международными организациями - ООН, Советом Европы, ЕС, ОБСЕ , ОИС (организация исламского сотрудничества), парламентами и правительствами государств по всем вопросам обеспечения права крымскотатарского народа на самоопределение в форме национально-территориальной автономии на его исторической родине", - говорится в постановлении.
Также курултай обратился в ООН, Совет Европы, ЕС, ОБСЕ, ОИС, к народам, парламентам и правительствам государств с призывом поддержать право крымскотатарского народа на самоопределение в форме национально-территориальной автономии на его исторической родине - в Крыму".
Вторая внеочередная сессия курултая крымскотатарского народа шестого созыва проходит 29 марта в Бахчисарае.
Курултай - национальный съезд, высший полномочный представительный орган крымскотатарского народа. Согласно регламенту, выборы в него проходят раз в пять лет, в выборах могут участвовать все крымские татары и члены их семей, которые постоянно проживают в Украине или имеют крымское гражданство. В состав курултая входит 250 делегатов. Его сессии должны собираться не реже одного раза в 2,5 года. В перерывах между сессиями действует меджлис - исполнительный орган.