Курултай крымских татар отказался переименовывать свой народ

Делегаты Курултая не захотели переименовывать крымских татар, сообщает ТСН. Они не поддержали комиссию, которая предложила вернуться к историческому названию крымских татар и называться Qirimli (Кырымлы, крымцы).

Курултай объяснил это тем, что еще не пришло время решать вопрос самоназвания. Некоторые народные избранники предложили провести специальные конференции, на которых можно будет изучить все "за" и "против". Были также предложения вынести вопрос о самоназвание на референдум.

Как сообщал УНИАН, курултай крымскотатарского народа, который собрался сегодня на внеочередную сессию в Бахчисарае, принял постановление о создании национально-территориальной автономии.

212 делегатов курултая из 217 зарегистрированных в зале приняли постановление «О реализации крымскотатарским народом права на самоопределение на своей исторической территории в Крыму».

"Объявить о начале политических и правовых процедур относительно создания национально-территориальной автономии крымскотатарского народа на его исторической родине - в Крыму. Поручить меджлиса крымскотатарского народа войти в отношения с международными организациями - ООН, Советом Европы, ЕС, ОБСЕ , ОИС (организация исламского сотрудничества), парламентами и правительствами государств по всем вопросам обеспечения права крымскотатарского народа на самоопределение в форме национально-территориальной автономии на его исторической родине", - говорится в постановлении.

Также курултай обратился в ООН, Совет Европы, ЕС, ОБСЕ, ОИС, к народам, парламентам и правительствам государств с призывом поддержать право крымскотатарского народа на самоопределение в форме национально-территориальной автономии на его исторической родине - в Крыму".

Вторая внеочередная сессия курултая крымскотатарского народа шестого созыва проходит 29 марта в Бахчисарае.

Курултай - национальный съезд, высший полномочный представительный орган крымскотатарского народа. Согласно регламенту, выборы в него проходят раз в пять лет, в выборах могут участвовать все крымские татары и члены их семей, которые постоянно проживают в Украине или имеют крымское гражданство. В состав курултая входит 250 делегатов. Его сессии должны собираться не реже одного раза в 2,5 года. В перерывах между сессиями действует меджлис - исполнительный орган.