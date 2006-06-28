Украина отмечает 10-летие Конституции

Сегодня в Украине отмечается государственный праздник - День Конституции Украины.

28 июня 1996 года на утреннем заседании Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины. Во втором и третьем чтении был поддержан проект, подготовленный Временной специальной комиссией парламента. В тот день депутаты не принимали решения относительно указа тогдашнего Президента Украины Леонида КУЧМЫ о проведении всеукраинского референдума по проекту Конституции Украины (речь шла о вынесении на референдум проекта Конституции, подготовленного Конституционной комиссией – УНИАН). На пленарном заседании 28 июня 1996 года тогдашний председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявил, что он не будет ставить на голосование предложения депутатов о вынесении на референдум какого-либо текста Конституции Украины или ее положений, поскольку такое решение противоречит Регламенту и Конституционному договору.

Депутаты работали над проектом, остававшись в сессионном зале, всю ночь с 27 на 28 июня. Парламентарии учли замечания Президента Украины, а также поддержали все спорные статьи проекта - о государственных символах в Украине, о государственном украинском языке, о праве частной собственности в Украине.

В соответствии с Конституцией, день принятия Основного Закона является государственным праздником - Днем Конституции Украины.