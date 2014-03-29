Коновалюк заявляет, что его исключение из ПР на субботнем съезде - провокация

Коновалюк заявляет, что принял решение выйти из партии в 2012-м, и напоминает, что в апреле 2013 года также подал в отставку с должности советника президента Украины.

«Уже два года меня ничего не связывает с Партией регионов. Всё это время я жёстко критиковал действия Януковича и призывал Партию регионов к очищению от людей, которые погрязли в коррупции и предали избирателей. Партия регионов превратилась в клуб людей, думающих только о личном обогащении, а не об интересах простых партийцах», - отметил политик.

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Валерий Коновалюк считает, что сегодняшнее решение ПР исключить его из своих рядов - реакция на его выдвижение в президенты Украины и попытка дискредитации его кандидатуры.

«Это примитивная провокация против меня лично, специально запущенная после моего решения баллотироваться в Президенты Украины. Это агония бывшей партии власти», - заявил В. Коновалюк.