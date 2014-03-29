В Киеве начался съезд партии “УДАР”

12:17, 29 марта 2014
Политика
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На съезде присутствуют гости, в том числе народный депутат Петр Порошенко.

В Киеве начался XI съезд партии “УДАР”.

Как передает корреспондент УНИАН, на съезде присутствуют 537 делегатов.

Также на съезде присутствуют гости, в том числе народный депутат Петр Порошенко.

Делегаты съезда планируют принять решение об участии партии в президентской кампании.

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