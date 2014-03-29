Крым ночью перейдет на московское время

Согласно постановлению нелегитимного крымского парламента от 17 марта, с 30 марта движение железнодорожного, водного, воздушного междугороднего автомобильного транспорта общего пользования, а также работа междугородней телефонной, телеграфной связи на территории Республики Крым осуществляются в соответствии с московским временем.

На главных часах Крыма - на башне на железнодорожном вокзале Симферополя - стрелки переведут раньше - в 22.00.

Перед этим, в 20.15, пройдет концерт, на котором выступят творческие коллективы Симферополя. «Уважаемые жители и гости города Симферополя! Сегодняшняя ночь станет исторической. В 22.00 начнется отсчет нового времени, новой эпохи в жизни Крыма и каждого крымчанина! Приглашаем вас стать участниками и свидетелями незабываемого момента - перевода нашей Республики на московское время», - говорится в анонсе.

Как сообщалось, в ночь на 30 марта Украина перейдет на летнее время - стрелки часов необходимо будет перевести на час вперед.