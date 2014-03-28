За экскурсию в Межигорье будут брать 20 гривен

Входной билет для взрослых стоит 10 грн в будний день и 20 грн - в выходной. Для детей - бесплатно.

Такое решение приняла самооборона, которая охраняет территорию резиденции экс-президента Виктора Януковича. Комендант резиденции бывшего гаранта говорит, что деньги пойдут на содержание территории, уход за животными и зарплату более чем 80-ти рабочим, которые за всем этим присматривают, сообщает ТСН.

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Ведь других средств на содержание Межигорья нет, у государства сейчас есть другие проблемы. Так будет продолжаться, пока государство официально не передаст Межигорье на баланс на какого-либо министерства.