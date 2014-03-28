Политзаключенные Евромайдана требуют отставки Авакова

Об этом Смалий заявил вчера вечером в эфире «Общественного ТВ».

Так он прокомментировал действия Авакова относительно убийства Александра Музычко (Сашка Билого), отметив, что методы борьбы против политических оппонентов новой власти стали еще хуже, чем во времена Януковича.

По его словам, при Януковиче просто сажали в тюрьму "по беспределу", а при Авакове - просто убивают.

”Если Аваков порядочный человек, он немедленно подаст в отставку. Убивали человека (Музычко) сотрудники спецподразделения „Сокол”, которые, кстати, избивали и убивали меня. Это бандиты, боевики. За последние дни было задержано огромное количество общественных активистов. Это - милицейская хунта”, - заявил Виктор Смалий.

Во время эфира адвокат "Дорожного контроля" представил проект Закона "О проведении люстрации в Украине " и сообщил, что сегодняшние структуры, которые якобы занимаются люстрацией, на самом деле действуют вне правого поля.

"Не нужно говорить неправду, люстрационная проверка кандидатов в органы МВД и прокуратуры не проводится", - говорит Виктор Смалий.