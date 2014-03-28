Украина в воскресенье перейдет на летнее время
11:01, 28 марта 2014Политика
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В Украине 30 марта 2013 года в три часа ночи по киевскому времени переводом часовой стрелки на один час вперед вводится "летнее время".
Часы переведут на час вперед
Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.
Читайте также"Укрзализныця" подготовилась к переходу на летнее времяВведения «летнего времени» предусмотрено постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 “О порядке исчисления времени на территории Украины”.
Как сообщал УНИАН, впервые «летний» и «зимний» порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. Переход на зимнее время и обратно регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. Сейчас на «летнее» и «зимнее» время переходят более чем в 110 странах мира.
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