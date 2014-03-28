Под стенами Рады молодчик в балаклаве пытался забрать себе Мерседес
00:31, 28 марта 2014Политика
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Во время штурма Верховной Рады "Правым сектором" неизвестный в балаклаве намеревался забрать себе припаркованный возле ВР "автомобиль Mercedes-Benz.
Неизвестный в балаклаве у авто отломал значок/ Facebook Святослав Цеголко
Об этом в своем Facebook написал журналист "5 канала" Святослав Цеголко.
Мужчина свой поступок объяснил тем, что Мерседес куплен на его деньги.
"Уже после ухода "Правого сектора", это чудо в балаклаве пыталось "забрать себе Мерседес, потому что он куплен за мои деньги". Говорит, что лицо его "запретил показывать Ярош" (лидер "Правого сектора". - Ред.). Думаю, врет. "Правый сектор" ушел через 20 минут. Вот только десятки киевлян, которые "пришли защищать Раду", поверили. Неизвестный в балаклаве пошел пешком, только значок у авто отломал", - написал журналист.
Под стенами Рады молодчик в балаклаве пытался забрать себе Мерседес / Facebook Святослав Цеголко
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