Под стенами Рады молодчик в балаклаве пытался забрать себе Мерседес

Об этом в своем Facebook написал журналист "5 канала" Святослав Цеголко.

Мужчина свой поступок объяснил тем, что Мерседес куплен на его деньги.

"Уже после ухода "Правого сектора", это чудо в балаклаве пыталось "забрать себе Мерседес, потому что он куплен за мои деньги". Говорит, что лицо его "запретил показывать Ярош" (лидер "Правого сектора". - Ред.). Думаю, врет. "Правый сектор" ушел через 20 минут. Вот только десятки киевлян, которые "пришли защищать Раду", поверили. Неизвестный в балаклаве пошел пешком, только значок у авто отломал", - написал журналист.