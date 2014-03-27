Мир не принимает аннексию Крыма - постпред США в ООН

"Сегодняшняя резолюция ООН дала понять: мир не примет незаконной аннексии Россией Крыма", - написала она в своем Твиттере.

Президент Литвы Даля Грибаускайте в Твиттере написала: "Резолюция ООН назвала действия России в Крыму незаконными! 100 государств обвинили в жестокой аннексии".

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И.о. министра иностранных дел Андрей Дещица, который присутствовал в Генассамблее ООН, поблагодарил всех, кто поддержал территориальную целостность страны. "100 голосов "за"! 100% поддержка Украины! Спасибо!" - написал он в своем Твиттере.

Напомним, Генассамблея ООН большинством голосов поддержала резолюцию относительно территориальной целостности Украины. За принятие документа проголосовали 100 государств, против - 11, воздержались - 58.