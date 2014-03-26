Совбез ООН планирует обсудить ситуацию в Украине с Пан Ги Муном

Совет Безопасности ООН планирует провести 27 марта встречу по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил заместитель генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, сообщает ИТАР-ТАСС.

По его словам, в ходе заседания административный глава ООН Пан Ги Мун намерен отчитаться перед членам СБ об итогах своих визитов в Москву и Киев 20-22 марта.

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"Насколько мне известно, члены Совета Безопасности обсуждают формат встречи, так что на данный момент мы не можем объявить, будет ли это заседание открытым или закрытым. Но мы ожидаем, что генеральный секретарь ООН сможет доложить членам СБ о своих визитах в Украину и в Россию на прошлой неделе", - сказал он.

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Встреча Совбеза ООН по Украине, если состоится, будет уже девятой с начала месяца.