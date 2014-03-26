Турчинов призвал кандидатов в президенты не использовать "грязные технологии"

Об этом он сказал в обращении, которое транслировал телеканал “Рада”.

Турчинов отметил, обращаясь к кандидатам в президенты Украины: “Я очень прошу вас, чтобы эта избирательная кампания не повторяла прошлые, когда было столько грязи, что людям было очень тяжело разобраться в своих предпочтениях”.

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“Я очень прошу, чтобы ни кандидаты в президенты, ни их политические кампании опять не пошли по пути использования грязных технологий”, - сказал он. При этом Турчинов добавил: “Не нужно унижать друг друга, не нужно оскорблять”. По его словам, нужно, чтобы эта “короткая, но очень важная для Украины избирательная кампания проходила как конкуренция не оскорблений, а конкуренция конструктивных программ, планов выхода Украины из тяжелого кризиса, ваших предложений относительно дальнейшего развития нашего государства”.