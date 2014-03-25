Днепропетровск продолжает принимать беженцев из Крыма

Об этом на своей странице Фейсбук написал в заместитель главы Днепропетровской ОГА Борис Филатов.

"Горячая линия" ОГА разрывается от звонков. Кто-то просто вышел на вокзале и не знает куда идти ночевать. Но на каждый звонок беженца мы принимаем два звонка от простых днепропетровцев, предлагающим свое жилье людям", - написал он.

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Чиновник сообщил, что желающие помочь беженцам могут обращаться в Штаб Національного Захисту, расположенный на первом этаже ОГА в кабинете "Відкрита влада".

Также, по словам Филатова, предприниматели Днепропетровска внесли деньги для предоставления помощи беженцам.

"В настоящий момент предприниматели города внесли 518 000 гривен, которые могут быть распределены между беженцами по их потребностям", - сообщил Филатов.