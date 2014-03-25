В Днепропетровске создали Раду обороны области

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Днепропетровской ОГА Борис Филатов.

"Основная задача: координация и взаимодействие всех силовых ведомств на случай военного вторжения. Отработаны все вопросы: от выдачи оружия населению и охраны коммуникаций на случай, например, парашютного десанта до запасных каналов связи между руководителями", - написал он.

"Иногда происходящее напоминает мне безумие. Но не мы начали первыми... Пускай теперь попробуют", - добавил Филатов.

Кроме того, политик написал, что все желающие принять участие "в защите Родины от возможного российского вторжения, но которые по какой-либо причине не смогли быть мобилизованы через военкоматы, могут записываться добровольцами в Полк Національного Захисту".

"Указанный Полк является добровольческим формированием. На его базе впоследствии будет создано подразделение резервистов по типу Армии Обороны Израиля. Более подробная информация может быть раскрыта гражданам, которые будут зачислены в личный состав после прохождения медицинской и психологической проверки", - подчеркнул Филатов.