Коалиционное правительство будет проводить ”прихватизацию” по-новому

Политику возврата к реприватизации новое правительство повторять не будет. Таким образом аналитик инвестиционной компании «Синком» Андрей ПЕТРУК прокомментировал агентству УНИАН перспективы, ожидающие Украину после назначения нового премьера и формирования правительства.

«Скорее всего, политику возврата к реприватизации образца 2005 года новое, сформированное на основе «оранжевых» фракций, правительство повторять не будет», - считает А.ПЕТРУК.

По его словам, задекларированные в коалиционном соглашении меры по развитию фондового рынка Украины должны оказать благоприятное воздействие в случае их реализации. Но в то же время он отметил, что участники фондового рынка ждут осуществления реальных шагов по решению заявленных задач.

«Сегодня один из основных вопросов, влияющих на котировки акций украинских компаний – неопределенность с ценой на газ во втором полугодии. Возможное очередное повышение стоимости газа в первую очередь скажется на предприятиях химической отрасли, затем на металлургах и в последнюю очередь коснется энергетики», - сказал А.ПЕТРУК.

Как отметил аналитик, несмотря на то, что стоимость природного газа является существенной компонентой в себестоимости производимой энергогенерирующими компаниями энергии, у энергетиков есть достаточно возможностей для компенсации негативных последствий от повышения стоимости газа.

«Кроме возможности повышения тарифов на электроэнергию, энергетические компании Украины имеют хорошие возможности для экспорта электроэнергии в Европу. Курс Украины – на интеграцию с европейской энергосистемой. Это может произойти уже в 2009 году», - считает аналитик.

В то же время А.ПЕТРУК отметил, что в данное время на украинском фондовом рынке создалось затишье, которое, скорее всего, продлится до сентября.

Справка УНИАН. 22 июня с.г. фракции ВР «Наша Украина», БЮТ и СПУ подписали Соглашение о создании Коалиции демократических сил в Верховной Раде Украины V созыва. Соглашение, в частности, предусматривает ряд мероприятий по развитию фондового рынка.

В 2005 году, в бытность свою премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО также утверждала, что реприватизации в Украине не будет, а будет лишь доплата за незаконно приобретенные стратегические объекты. В то же время, именно правительство Ю.ТИМОШЕНКО в прошлом году возвратило в госсобственность ОАО "Криворожсталь", как объект, приобретенный Консорциумом ИМС с нарушением законодательства. Впроследствии меткомбинат был приобретен компанией Мittal Steel в шесть раз дороже - за 24,2 млрд. грн., чем на конкурсе, проводившемся в 2004 году.

Также в прошлом году представители власти неоднократно заявляли о формировании списков предприятий - первоочередных претендентов на реприватизацию, что позволяло потенциальным инвесторам говорить о негативном инвестклимате в стране.