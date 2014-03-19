«УДАР» требует завтра денонсировать соглашение о создании СНГ

Об этом говорится в заявлении «УДАРа», переданном УНИАН пресс-службой партии.

В частности, «УДАР» требует завтра на заседании Верховной Рады заслушать информацию руководства Министерства обороны, председателя СБУ, генпрокурора и министра внутренних дел относительно ситуации с украинскими гражданами в Крыму.

Кроме того, отмечают в партии, Минсоцполитики должно предоставить информацию относительно ситуации по соцвыплатам в Крыму, а глава Нацбанка – относительно денежной системы АРК.

«УДАР» также предлагает создать межфракционную группу для наработки закона о временно оккупированных территориях. В группу должны войти по 2 представителя от каждой фракции или депутатской группы. «Соответствующий проект закона должен быть наработан уже к следующему понедельнику с тем, чтобы его рассмотрели все комитеты, и он был принят не позднее вторника, 25 марта», - говорится в заявлении.

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«УДАР», в частности, требует заслушать на заседании представителей Меджлиса и Курултая. В партии напомнили, что в парламенте уже зарегистрирован проект постановления (№ 4475) о гарантиях прав крымскотатарского народа в составе Украинского государства. «Парламент должен принять соответствующее заявление. В то же время, на протяжении ближайшей недели должен быть разработан проект закона относительно прав коренных народов», - отметили в партии.

«УДАР» также считает необходимым зарегистрировать и принять обращение Верховной Рады к правительству с требованием начать процедуру обращения к ЕС относительно присоединения Украины через получение статуса кандидата. Соответствующий проект документа уже разрабатывается с тем, чтобы он удовлетворял дипломатическим нормам.

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«Парламент также должен срочно принять обращение к правительству с тем, чтобы то призвало все международные структуры исключить из их состава Российскую Федерацию как агрессора», - отметили в «УДАРе».

Кроме того, отметили в партии, Верховная Рада должна денонсировать соглашение о создании СНГ (№0074) и принять проект закона, который предусматривает возобновление курса Украины на евроатлантическую интеграцию (№4354).