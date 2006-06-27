Польский журналист исследовал, почему состоялся Майдан

Известный польский журналист, аналитик «Газеты выборчей» Мартин ВОЙЦЕХОВСКИЙ написал книгу «Помаранчевый майдан».

Как говорится в статье польского издания по этому поводу, книга не является репортажем с места событий, а скорее является попыткой ответа на вопрос, почему собственно в Украине состоялся Майдан. Это рассказ о последнем десятилетии развития Украины.

В книге речь идет о гибели украинского журналиста Георгия Гонгадзе и начале протестов в Украине против действующей власти. По мнению М.ВОЙЦЕХОВСКОГО, именно гибель журналиста способствовала пробуждению Украины, в то же время польский автор описывает самого Г.Гонгадзе как противоречивую личность.

Таким образом, эта книга написана взвешенно, беспристрастно: автор критически относится к положительным героям и толерантно - к «черным характерам» своего рассказа. Как отмечается в статье «Газеты выборчей», публицист М.ВОЙЦЕХОВСКИЙ принадлежит к последователям Ежи Гедройца, который считал, что от того, насколько долго будет существовать независимое, сильное государство над Днепром, так долго Россия не сможет воплотить своего бреда о возобновлении империи.

М.ВОЙЦЕХОВСКИЙ не может выразить симпатии к бывшему Президенту Украины Леониду КУЧМЕ, однако отдает «кесарю кесарево» - подчеркивает, как сильно Л.КУЧМА боролся за признание российскими элитами Украины как независимого государства. В то же время, М.ВОЙЦЕХОВСКИЙ пишет, что Л.КУЧМА на протяжении всего своего правления оставался советским человеком.

М.ВОЙЦЕХОВСКИЙ также открыто пишет о лидерах Помаранчевой революции, об их слабостях. Журналист вспоминает, каким очень «мягким политиком» в свое время был Виктор ЮЩЕНКО, и вспоминает свой разговор с этим украинским политиком перед его отставкой с должности премьер-министра в 2001 году: «Никогда до сих пор я не встречал человека, такого перепуганного, парализованной страхом. Сугубо по-человечески было жаль ЮЩЕНКО, но как политика я оценивал его очень строго», - отмечает польский журналист. Дальше он описывает метаморфозу В.ЮЩЕНКО, который будучи оппозиционным кандидатом в президенты был отравлен во время избирательной кампании 2004 года, и в конечном итоге на себе убедился, что «у нас убивают» - автор воздает должное мудрости и решительности В.ЮЩЕНКО в период Помаранчевой революции.

Также польский журналист описывает становление гражданского общества в Украине – начиная от «безнадежных» 90-х годов до процесса пробуждения национального сознания, нарастания национального возмущения, помаранчевого Майдана и победы демократии.

В то же время, М.ВОЙЦЕХОВСКИЙ в своей книге затрагивает вопрос о том, что было создано после революции, но даже не пытается ответить на него. Однако, он констатирует разочарование украинцев после революции. Но автор пытается сказать, что оценить революцию в Украине можно будет лишь с определенного расстояния, нужно время, чтобы понять, что смогли сделать украинцы за два года после Майдана.