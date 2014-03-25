За призывы вернуть Крым Украине в России будут бросать в тюрьму на пять лет

А учитывая, что Путин подписал приказ о присоединении Крыма, поэтому разговоры об аннексии полуострова также подпадут под действие этого закона для россиян.

Одним из правовых последствий признания полуострова частью России станет уголовная ответственность для тех, кто будет публично говорить о необходимости вернуть автономию в состав Украины, пишет ТСН со ссылкой на РБК.

В частности, в статье 280.1 "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации" с 9 мая вступит в силу дополнения о наказании за призывы к экстремизму и свидетельствует, что подобные призывы наказываются либо штрафом до 300 тыс. рублей или размером с двухлетний доход, либо обязательными работами на срок до 300 часов, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Если же те призывы будут в СМИ или интернете - обязательными работами на срок до 480 часов или лишением свободы на срок до пяти лет.

Законопроект был принят в прошлом году в декабре. Его инициировали председатель Компартии РФ Геннадий Зюганов и его однопартийцы.

Трактовка этой статьи Уголовного кодекса будет зависеть от усмотрения правоохранительных органов, говорит доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного и муниципального права российского Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Елена Лукьянова.

"Если надо будет с кем-то расправиться, проблем с трактовкой не возникнет", - считает она.

Напомним, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект об усилении ответственности за государственную измену, диверсии и шпионаж. За эти действия предлагают ввести даже пожизненное заключение.