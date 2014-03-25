Сенат США одобрил предоставление финпомощи Украине

Окончательное решение может быть вынесено уже в конце этой недели. пишет Газета.Ru.

По итогам голосования, 78 сенаторов проголосовали «за», а 17 высказались «против».

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Данный законопроект предусматривает предоставление Украине кредитных гарантий на $1 млрд и немедленной помощи в $150 млн жителям страны, а также введение санкций против граждан России и Украины, которых сенат сочтет ответственными за коррупцию, нарушения прав человека и «подрыв стабильности на Украине».

Кроме того, документ включает реформу Международного валютного фонда. Данный вопрос рассматривается в конгрессе США на протяжении многих лет. Члены палаты представителей, которые готовят свой проект санкционного законодательства, не намерены реформировать МВФ под предлогом изменения ситуации в Украине.