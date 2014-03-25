Лавров: мы никого не заставляем доверять нам

Министр иностранных дел России сказал, что "мы не должны никого заставлять доверять нам" относительно того, будем ли мы вторгаться на Восточную Украину, передает BBC Украина.

"У нас не было никаких злых намерений по Крыму, мы всего лишь защищали россиян", - сказал Сергей Лавров на пресс-конференции в Гааге во время саммита "Большой семерки" в Гааге.

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Мировые лидеры собрались в Гааге на последний из целого ряда саммитов, призванных повысить безопасность ядерных арсеналов в разных частях мира.

Впрочем сам саммит затмили события в Крыму, и мировые лидеры проводили чрезвычайную встречу, чтобы решить, что делать дальше.