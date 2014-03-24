Беларусь не будет отзывать своего посла из Киева

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

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«В связи с сообщением об отзыве посла Украины в Беларуси в Киев, белорусская сторона не видит необходимости в отзыве белорусского посла из Киева в Минск», - отметил Мирончик.

Как сообщал УНИАН, 23 марта на брифинге в Минске Лукашенко назвал Крым частью России.

«Крым не является независимым государством, как та же Осетия, Абхазия и так далее. Крым сегодня – часть территории Российской Федерации. Можно признавать это или не признавать, но от этого ничего не изменится», - сказал Лукашенко.

Также он высказал мнение, что украинские власти допустили множество ошибок, которые привели в результате к потере Крыма. При этом Лукашенко убежден, что Украина должна остаться единым государством, и предупредил об опасности ее распада на отдельные субъекты федерации.

Сегодня, 24 марта, директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис заявил, что МИД вызвало посла Украины в Беларуси Михаила Ежеля для консультаций в связи с высказываниями белорусского президента.