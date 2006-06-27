Как поехать на матч Украина-Италия

Федерация футбола Украины принимает заказ от болельщиков на билеты на четвертьфинальный матч Италия – Украина, который будет проходить 30 июня 2006 года в Гамбурге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ФФУ, для владельцев ваучеров, которые предварительно позаботились о пропусках на четвертьфинал с участием украинской сборной, в Гамбурге будет работать пункт ФИФА Team Ticket Point. Там будут обменивать условные билеты на билеты, по которым можно попасть на стадион в Гамбурге, чтобы пересмотреть матч.

Сообщается, что цена зависит от категории билета. Контактные телефоны в Германии для заказа билетов:

+ 49 170 418 5956 (Валерий БАХУР)

+ 49 3328 440 410 (Украинский дом, г. Телтов).

После получения от представителей Федерации футбола Украины подтверждения вашего заказа необходимо забрать билеты в украинском центре по реализации билетов в гостинице Grand Elysee Hamburg (Rothenbaumchaussee 10, Hamburg) до 12 часов 30 июня.