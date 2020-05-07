В "ОПЗЖ" заявили о намерении отмечать 9 мая

Во фракции обещают придерживаться карантинных требований.

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил о намерении отмечать 9 мая с соблюдением карантинных требований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга.

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«Хочу вас всех поздравить со знаменательной датой, которая будет через два дня, - это празднование 75-летия победы ... над немецко-фашистскими захватчиками. Это выдающаяся дата для всего украинского народа и особенно для тех примерно 30 тысяч ветеранов войны, которые еще с нами, которых мы должны уважать», - подчеркнул Бойко.

По его словам, фракция выступает против «правительственного решения выплачивать материальную помощь, не принимать решения о проведении этого праздника».

«Мы его (75-летия победы - УНИАН) будем проводить с учетом всех требований карантина», - добавил Бойко.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в Украине отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Этот день отмечается вместо Дня победы, который праздновали в СССР, а затем в Украине до 2015 года включительно.