”Регионалы” будут жить в парламенте два дня. Женщины принесут им телевизор

Народные депутаты из фракции Партии регионов останутся дежурить в сессионном зале Верховной Рады до четверга, 29 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказала народный депутат из этой фракции Раиса БОГАТЫРЁВА.

Она напомнила, что фракция Партии регионов разделена на 6 подгрупп, и от каждой подгруппы поочередно в сессионном зале будет находиться по двое-трое депутатов. Женщины-депутаты дежурить не будут, добавила Р.БОГАТЫРЁВА.

«Люди будут круглосуточно», - сказала она.

Р.БОГАТЫРЁВА также отметила, что депутаты в кулуарах установят телевизор. «Собираются телевизор установить, чтобы он остался навсегда, мало ли кому понадобится», - сказала она.

Депутат подтвердила намерение Партии регионов продолжать блокирование и в четверг, если ультиматум “регионалов” не будет выполнен. «Если каждый будет читать регламент как он хочет, мы повторим в четверг то, что было сегодня. Мы не дадим работать – это абсолютно точно», - сказала она, добавив, что “отсчет времени пошел”. Вместе с тем она отметила, что Партия регионов не заинтересована в роспуске парламента, но если заявление партии большинство проигнорирует, то ничего другого не останется. «Конечно, этот конфликт превратится в политическое противостояние, которое приведет к роспуску парламента. Мы просто не дадим работать 30 дней», - заявила Р.БОГАТЫРЁВА.

Отвечая на вопрос, что будет, если Президент не распустит парламент, поскольку, согласно Конституции, он не обязан этого делать, хотя и имеет такое право, Р.БОГАТЫРЁВА отметила, что, «по-видимому, это устраивает кого-то, если люди, которые представляют достаточно большое количество избирателей, а с ними не ведется диалог, это фактически плюют на тех людей, которых представляет Партия регионов и КПУ».

Она также подчеркнула, что коммунисты заявили о поддержке действий Партии регионов, хотя и не принимают «физического участия» в блокировании.

Р.БОГАТЫРЁВА также пригласила журналистов в сессионный зал и продемонстрировала им, что в зале нет ни пустых бутылок, ни окурков, о которых говорила Юлия ТИМОШЕНКО.

В 18.00 журналисты покинули помещение ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня перед началом пленарного заседания депутаты фракции Партии регионов заблокировали трибуну и президиум парламента. Заседание ВР так и не началось.

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что фракция будет блокировать работу Верховной Рады до тех пор, пока не будут выполнены все ее требования, и готова к роспуску парламента.

"Регионалы" заявили, что не соглашаются с распределением руководящих должностей в парламенте, а также намерением своих политических оппонентов включить в повестку дня заседания вопрос об избрании отсутствующих членов Конституционного Суда.

Кроме того, Партия регионов требует избирать председателя Верховной Рады путем тайного голосования и против голосования за кандидатуры премьера и спикера в одном пакете. Также “регионалы” настаивают на прекращении незаконного совместительства должностных обязанностей с депутатскими полномочиями.